Представлен план московской программы реновации до 2032 года

Более 170 тысяч москвичей переедут в новое жилье по программе реновации на ее первом этапе с 2020 по 2024 годы. Программа действует в российской столице уже три года и за это время свыше 18 тысяч горожан стали новоселами, еще шесть тысяч ожидают получения ключей.

График переселения в новые квартиры включает в себя три основных этапа, напоминает портал mos.ru: с 2020 по 2024, 2025 по 2028 и 2029 по 2032 годы. На втором этапе в новое жилье планируется заселить еще 330 тысяч москвичей, а на заключительном - 380 тысяч граждан.

Сроки реализации программы могут быть сдвинуты, в зависимости от скорости строительства, выбора необходимых площадок под многоквартирные дома, исполнение пожеланий будущих владельцев жилья.