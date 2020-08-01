В МИД РФ заявили о кризисе безопасности в Европе из-за соревнования за войска США

В МИД РФ заявили, что соревнование стран Восточной Европы за право принимать американские войска не укрепит их безопасность.

«То, что мы наблюдаем сегодня, - попытки обретения военного превосходства и стремление укреплять свою безопасность за счет обретения военного превосходства», - отметил замминистра иностранных дел РФ.

Александр Грушко в комментарии к 45-летию со дня подписания Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Он также заявил, что эти тенденции со стороны Европы крайне опасны и носят дестабилизирующий характер, пишет ТАСС.

«Это главный маркер той кризисной ситуации, которая сложилась в сфере европейской безопасности», - отметил Грушко.

По его мнению, попытки добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, как во времена холодной войны