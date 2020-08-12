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Медведев: России необходимо подготовиться к ограничениям в Интернете со стороны США

Анна Касаткина
15:38 12.08.2020
Замглавы Совбеза отметил, что ряд стран, и прежде всего США ,стремятся использовать всемирную сеть как «свою вотчину» для достижения собственных целей, не считаясь с международными правилами.
Медведев: России необходимо подготовиться к ограничениям в Интернете со стороны США
© Фото: StartupStockPhotos, Pixabay

России необходимо быть готовой к ограничениям со стороны США, в том числе связанным с глобальной сетью. Об этом на совещании о создании режима равных прав в управлении интернетом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что ряд стран, и прежде всего США, стремятся использовать всемирную сеть как «свою вотчину» для достижения собственных целей, не считаясь с международными правилами. Он также добавил, что поведение США в интернете лишает пользователей сети, бизнес и государства уверенности в том, что они защищены.

По словам Медведева, Россия должна быть максимально готова к возможным ограничениям со стороны Соединенных Штатов в будущем. Так, напомнил он, несколько лет назад в США обсуждалась идея о том, чтобы отрезать РФ от системы верификации платежей SWIFT, а сейчас жесткому давлению подвергается Китай.

«Поэтому мы должны быть максимально готовы к подобного рода решениям и в будущем и, безусловно, они могут быть связаны с глобальной сетью», - сказал замглавы Совбеза.

На совещании Медведев предложил обновить разработанную в России концепцию безопасного функционирования интернета и обсудить ее на международных площадках. В ней, подчеркнул он, продвигается идея того, что государство должно иметь право самостоятельно управлять своим информационным пространством, что является одним из признаков суверенитета.

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