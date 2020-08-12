Власти Казахстана заявили о готовности возобновить авиасообщение с Россией

Власти Казахстана готовы к возобновлению авиасообщения с рядом стран, включая Россию, с 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики. Там подчеркнули, что при принятии решения ориентировались на рекомендации местного Минздрава и ВОЗ.

«В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, с учетом рекомендаций Минздрава, уровня эпидемиологической обстановки, согласно карте ВОЗ, с 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Возобновление регулярных авиарейсов возможно только при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Число рейсов будет определено на основе межправительственных соглашений и будет зависеть от коммерческой загрузки самолетов. Продажа билетов будет осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием.

С началом пандемии коронавируса в Казахстане приостановили практически все воздушные перевозки по внутренним и международным направлениям. Внутри страны авиасообщение возобновили с первого мая, после чего авиационные власти приняли решение о поэтапном ослаблении введенных ранее ограничений.