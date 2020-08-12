В Гидрометцентре спрогнозировали потепление в Центральной России

Прохладная погода уйдет с европейской части России 18 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По данным синоптика, температура воздуха, начиная со вторника следующей недели, будет «уверенно выше 20 градусов».

«На прогностических схемах сейчас такой провал, волна холода, ложбинные значения в графике температуры. Но начиная со вторника, повышение температуры», - приводит ТАСС слова специалиста.

При этом Вильфанд подчеркнул, что температурный фон все равно будет немного ниже нормы на 1-1,5 градуса. Ожидать жары в ближайшее время, по его словам, не стоит.

«Будет нормальная такая августовская погода», - объяснил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на курортах Черного моря продлится в 2020 году как минимум на 10 дней дольше, чем обычно.