Лукашенко собрал совещание по вопросам обеспечения безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное совещание по вопросам обеспечения безопасности и защиты конституционного строя.

«Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может, и прежде всего - обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», - цитирует РИА Новости слова белорусского лидера.

В Белоруссии с 9 августа не утихают акции протеста. Каждый вечер на центральных улицах Минска и других крупных городов Белоруссии силовики задерживают десятки манифестантов. Те, в свою очередь, выкрикивают антиправительственные лозунги, пытаются соорудить баррикады, забрасывают силовиков камнями и бутылками.

Силы правопорядка для разгона митингующих используют спецсредства, включая резиновые пули и водометы. Как накануне сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии, в ходе беспорядков были задержаны более двух тысяч человек, один из протестующих погиб.