Россия начнет производить 5 млн доз вакцины от COVID-19 в месяц к 2021 году

Россия в декабре-январе выйдет на производство пяти миллионов доз вакцины от коронавируса в месяц. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург 12 августа на брифинге.

Вакцина выпускается в двух компонентах. Препарат необходимо вводить последовательно в два укола. Сначала вводится первый компонент, затем, через три недели - второй. В Минздраве пояснили, что двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет.

Вакцину будет производить в том числе фармацевтический завод «Биннофарм» в Зеленограде (входит в группу АФК «Система»). Пока мощности предприятия предполагают выпуск до четырех тысяч доз вакцины в сутки, в ближайшее время планируется увеличить производство.

О том, что первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, зарегистрирована в России, президент РФ Владимир Путин объявил 11 августа. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.