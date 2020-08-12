Пашаев поделился подробностями состояния Ефремова, у которого диагностировали инсульт

Михаил Ефремов находится в состоянии средней степени тяжести. По словам адвоката Эльмана Пашаева, у артиста диагностирован инсульт.

«Подтвердилось его состояние здоровья - средней степени тяжести. Я пока точно не скажу, но говорят, инсульт подтвердился», - сказал Пашаев журналистам.

Адвокат отметил, что в четверг с утра состоится консилиум врачей.

«Целая комиссия работает», - подчеркнул защитник.

При этом Пашаев не располагает информацией, где именно находится Ефремов: в обычной палате или в реанимации. Также он не смог ответить на вопрос, будет ли присутствовать артист на заседании суда 18 августа.

«Ежедневно ему можно передать вещи, средства личной гигиены», - уточнил адвокат.

Михаил Ефремов был госпитализирован из зала суда накануне. Пашаев заявил, что актер находился на слушаниях в очень плохом состоянии и говорил бессвязно.