Пассажирский поезд сошел с рельсов в Шотландии

Пассажирский поезд сошел с рельсов на северо-востоке Шотландии недалеко от города Стонхейвен в округе Абердиншир. Об этом инциденте сообщил местный телеканал STV News.

По предварительной версии, причиной аварии могли стать сильные ливни, которые прошли ночью в этом регионе и затопившие низменности.

Сейчас на месте инцидента работают полицейские и спасатели. Также к пострадавшим вылетел вертолет.

«Нас вызвали в 9:43 утра. Мы работаем вместе с парамедиками и пожарной командой», — уточнил источник из местной транспортной полиции.

По предварительным данным, пассажирский поезд загорелся, есть погибшие.

Похожая ситуация произошла в Италии в феврале этого года: в провинции Лоди скоростной поезд, следовавший по маршруту Милан - Болонья, сошел с рельсов. В результате происшествия пострадали более 30 человек.