Мясников рассказал, к чему может привести храп

Апное во сне может привести к опасным болезням. Об этом рассказал врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Доктор отвечал на вопрос женщины, которая поинтересовалось, чем может быть вызвано такое поведение ее мужа, который во время сна храпит, затем замолкает на несколько секунд, после чего вскрикивает.

По словам Мясникова, такое проявление храпа, как апное во сне (кратковременная остановка дыхания), происходит, когда мягкое небо перекрывает дыхательные пути, из-за чего человеку не хватает воздуха.

«Это болезнь, которая приводит к диабету, ожирению, артериальной гипертонии и импотенции», - сказал он.

Мясников уточнил, что для лечения болезни лучше всего работает аппарат искусственной вентиляции легких СИПАП, который подает воздух больному под определенным давлением. Он добавил, что популярные приспособления, как носовые кольца, загубники и повязки, помогают немногим.

Ранее отоларингологи рассказали, что храпящие люди могут столкнуться с недостатком кислорода в организме. Синдром обструктивного апноэ сна может нанести серьезный вред здоровью и самочувствию. Особое внимание нужно обратить родителям, если храпит ребенок.