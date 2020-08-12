Адвокат озвучил диагноз Ефремова

У Михаила Ефремова диагностирован инсульт. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев, который получил соответствующую справку в Боткинской больнице, где проходит лечение актер.

Пашаев добавил, что артист находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в СМИ появилась информация, что самочувствие Ефремова улучшилось, угрозы жизни нет. Из-за госпитализации артиста слушания по делу о смертельном ДТП были перенесены на 18 августа.

Актер был госпитализирован накануне прямо из зала суда. Его адвокат Эльман Пашаев рассказал телеканалу «Звезда», что Ефремов находился в очень плохом состоянии и был словно овощ. Также защитник возмутился отношением к артисту. По его словам, вопрос о госпитализации Ефремова решался слишком долго.