В ВОЗ прокомментировали создание Россией вакцины от коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что поддерживают контакт с РФ по поводу разработки вакцины против COVID-19.
«По вакцинам, безусловно, мы находимся в контакте со всеми правительствами. Мы обсуждаем, как будет идти процесс преквалификации (вакцины)», - рассказал на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
Он также подчеркнул, что ВОЗ выступает за ускорение разработки эффективных вакцин от COVID-19 и средств лечения вызываемого инфекцией заболевания.
«Пандемия угрожает жизням и экономикам, и жизненно важно применять меры в сфере здравоохранения, о которых мы знаем, что они работают», - сказал Язаревич.
При этом он отметил, что ускорение не означает, что надо ставить под угрозу безопасность людей, пишет ТАСС.
«Мы следим за прогрессом в разработке вакцин против COVID-19», - напомнил представитель ВОЗ.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в течение ближайших двух-трех недель россияне уже получат новую вакцину, разработанную Министерством обороны совместно с НИЦ им. Гамалеи. При этом вакцинация от коронавируса будет добровольной.