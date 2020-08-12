В ВОЗ прокомментировали создание Россией вакцины от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что поддерживают контакт с РФ по поводу разработки вакцины против COVID-19.

«По вакцинам, безусловно, мы находимся в контакте со всеми правительствами. Мы обсуждаем, как будет идти процесс преквалификации (вакцины)», - рассказал на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Он также подчеркнул, что ВОЗ выступает за ускорение разработки эффективных вакцин от COVID-19 и средств лечения вызываемого инфекцией заболевания.

«Пандемия угрожает жизням и экономикам, и жизненно важно применять меры в сфере здравоохранения, о которых мы знаем, что они работают», - сказал Язаревич.

При этом он отметил, что ускорение не означает, что надо ставить под угрозу безопасность людей, пишет ТАСС.

«Мы следим за прогрессом в разработке вакцин против COVID-19», - напомнил представитель ВОЗ.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в течение ближайших двух-трех недель россияне уже получат новую вакцину, разработанную Министерством обороны совместно с НИЦ им. Гамалеи. При этом вакцинация от коронавируса будет добровольной.