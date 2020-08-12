Путин пообещал помочь в строительстве новой больницы на Камчатке

Российский лидер Владимир Путин пообещал врио губернатора Камчатского края Владимиру Солодову, что даст поручения правительству по всем его обращениям.

Ранее президент провел по видеосвязи рабочую встречу с Солодовым. Врио губернатора рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в регионе, а также попросил поддержки в строительстве краевой больницы, пишет РИА Новости.

Солодов обратился к президенту по поводу ускорения строительства жилья для военнослужащих Тихоокеанского флота и обеспечения жителей региона широкополосным доступом в интернет.

«То, на что вы сегодня в ходе нашей встречи обратили внимание, это изложено в Ваших документах, соответствующие поручения будут даны правительству Российской Федерации», - обратился Путин к Солодову после его доклада.

Врио губернатора поблагодарил президента за поддержку и пообещал подготовить предметные предложения по обозначенным вопросам.