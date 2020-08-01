Столкнулись пять машин: на МКАД произошло массовое ДТП

На 18-м километре МКАД, в районе Балашихи, около 19:00 по местному времени столкнулись сразу пять машин. Из-за аварии в течение некоторого времени было затруднено движение.

«На 18 км МКАД, в районе Балашихи, ДТП с 5-ю машинами в левом и среднем рядах. Движение по внешней стороне затруднено на 2 км. Детали выясняются», - сообщили в столичном дептрансе.

Позже уточнили, что движение в районе места ДТП в 19:20 удалось восстановить. Аварийные авто переместили на обочину.

Несколькими часами ранее на 98-м километре МКАД произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль столкнулся с уборочным комбайном. В результате аварии погибли три человека.