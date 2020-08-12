В Роскачестве назвали способы избавиться от звонков мошенников

В Роскачестве рассказали о способах избавления россиян от навязчивых звонков мошенников.

В ведомстве отметили, что заблокировать возможность звонить пользователю телефона для отделов продаж и злоумышленников можно при помощи настроек телефонов, а также операторов сотовой связи и специальных программ.

Специалисты напомнили о защите на уровне операционной системы (ОС). К примеру, на некоторых смартфонах с операционной системой Android есть встроенная функция блокировки вызовов от неизвестных номеров.

«Следует отметить, что встроенный режим «Не беспокоить» не всегда подходит для решения проблемы ненужных звонков, так как гудки будут продолжать идти, а не блокироваться», - подчеркнули в Роскачестве.

Также в некоторых гаджетах есть путаница в названии функции «Блокировка неизвестных абонентов», «Неизвестные номера» или «Unknown». Они, по словам специалистов, означают блокировку не неизвестных пользователю номеров, а звонков со скрытых номеров.

В мобильной ОС от Apple пользователь может установить «Заглушение неизвестных». В этом случае будут блокироваться вызовы от всех абонентов, которых нет в списке контактов, и с которыми пользователь никогда не общался с этого мобильного устройства.

Также в Роскачестве напомнили, что большинство мобильных операторов в России предлагают собственные услуги по ограничению нежелательных контактов. Они бывают как платными, так и бесплатными. К ним относятся «Черный список», «Антиспам», «SMS-фильтр», которые блокируют и звонки, и СМС.

Ранее эксперт рассказал, как обезопасить себя и свой гаджет от хакеров и мошенников. В первую очередь, не стоит открывать подозрительные файлы и оставлять личные данные в открытом доступе.