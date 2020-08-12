Стали известны подробности ДТП с участием Александра Ширвиндта

Директор Театра сатиры Мамед Агаев рассказал, что актер и режиссер Александр Ширвиндт попал в ДТП впервые за 70 лет.

Ранее сообщалось, что происшествие с участием худрука театра произошло на днях в Новгородской области на одном из перекрестков Валдая.

Агаев отмечает, что Ширвиндт, находясь за рулем автомобиля, не уступил дорогу и врезался в другую легковую машину.

Пассажирку этого авто доставили в больницу с травмами руки. Актеру и его спутникам помощь медиков не потребовалась.

«Александр Анатольевич был за рулем. Он сразу же вышел из машины и подошел к Renault. Там ехал пожилой человек с семьей», - отмечает директор Театра сатиры.

Он подчеркнул, что водитель сразу же узнал знаменитого актера.

«В итоге они разошлись миром», - сообщил Агаев, пишет aif.ru.

Также, по его словам, ничего серьезного не произошло.