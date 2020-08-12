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Лавров: террористы пытаются воспользоваться пандемией для расширения влияния

Роман Захаров
01:18 12.08.2020
Глава МИД РФ заявил о недопустимости манипулирования темой коронавируса и биотерроризма.
Лавров: террористы пытаются воспользоваться пандемией для расширения влияния
© Фото: pixabay.com

Россия считает недопустимым манипулировать темой коронавируса или биотерроризма в конъюнктурных целях. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В некоторых регионах мира и наблюдаются попытки террористов воспользоваться условиями пандемии и связанными с ней трудностями для расширения своего влияния, распространения паники и человеконенавистнических идей, а также пополнения рядов своих сторонников, прежде всего за счет тех, кто разочаровался в действиях властей в условиях кризиса», - объяснил он в интервью газете «Аргументы и факты».

Лавров напомнил, что тема рисков биотерроризма уже не первый год обсуждается на международных площадках, а текущая ситуация естественным образом стимулирует подобные дискуссии.

«В контексте пандемии или вне его мы считаем абсолютно недопустимым манипулировать темой коронавируса или биотерроризма в конъюнктурных целях, в том числе в форме провокационных заявлений и деструктивных информационных кампаний, нацеленных на усиление идеологического и морального давления на другие государства или международные организации», - подчеркнул дипломат.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на проблему предотвращения попадания в руки террористов опасных химических веществ и биологических агентов, а также технологий производства химического и биологического оружия. Он напомнил, что в марте 2016 года РФ внесла предложение по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма (МКХБТ) на женевской Конференции по разоружению.

Эта инициатива, по словам Сергея Лаврова, призвана устранить имеющиеся в международном праве пробелы, которые не позволяют быстро и эффективно реагировать на качественно новую угрозу ОМУ-терроризма, приобретающую все более масштабный, системный и трансграничный характер. Министр объяснил, что разработка данной конвенции не ущемляет интересов других государств, а ее принятие будет способствовать укреплению безопасности абсолютно всех стран на «национальном, региональном и глобальном уровнях».

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