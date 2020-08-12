Лавров рассказал о международной политике в эпоху коронавируса

Пандемия коронавируса оказала влияние на все аспекты международной политической и социально-экономической жизни. Россия призывает международное сотрудничество использовать эту ситуацию для налаживания широкого сотрудничества в борьбе против общих вызовов, которые встали перед человечеством. Об этом заявил в интервью газете «Аргументы и факты» глава МИД РФ Сергей Лавров.

«COVID-19 спровоцировал глубокий кризис в мировой экономике, которой предстоит длительный период восстановления. При этом мир не просто переживает сильнейший экономический спад, но и, возможно, оказался на пороге перестройки привычных экономических связей», - пояснил Лавров.

По словам министра, пандемия буквально в одночасье уровняла всех, показав, что большинство угроз в современном мире имеют трансграничную проекцию и «отсидеться в стороне» не получится. Все это должно было подтолкнуть мировое сообщество, хотя бы на время, отодвинуть в сторону конъюнктурные разногласия и объединить усилия на платформе совместного ответа новому глобальному вызову. Однако, ожидаемого «позитивного» прорыва не произошло, отметил Лавров.

В мировом сообществе продолжается накопление конфронтационности. Вместо сплочения потенциалов в борьбе с коронавирусом, наблюдаются «попытки искать “виноватых” в распространении инфекции», заявил глава МИД РФ.

Он добавил, что ряд стран хотят воспользоваться текущим кризисом ради удовлетворения своих геополитических и экономических амбиций. Продолжается политика санкционного «удушения» неугодных стран, сказал Лавров.