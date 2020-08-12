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Синоптики предупредили россиян о «генеральной репетиции осени»

Виктория Ивашечкина
11:32 12.08.2020
Специалисты отметили, что в некоторых регионах страны может выпасть снег.
Синоптики предупредили россиян о «генеральной репетиции осени»
© Фото: Pexels, Pixabay

В центре погоды «Фобос» рассказали, что в европейскую часть России пришло похолодание.

При этом синоптики сравнили погодные изменения с «генеральной репетицией осени». Специалисты подчеркнули, что летний температурный режим сохранится только в южных регионах.

Уже в среду, 12 августа, в Центральной России и Черноземье температура будет находиться в пределах 20 градусов тепла. В Поморье и на Кольском полуострове будет ниже плюс 15 градусов, при этом на крайнем северо-востоке столбик термометра не поднимется выше отметки в плюс десять градусов.

«На всей территории Европейской России продолжат идти осадки. Они не будут отличаться высокой интенсивностью, и лишь кое-где в Поволжье выльется более десяти миллиметров за сутки», - говорится в сообщении центра. 

Также подчеркивается, что в некоторых регионах страны могут выпасть осадки в виде снега.

Однако метеорологи считают, что похолодание продлится недолго. По их словам, холодный воздух сам создаст почву для скорого потепления.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили москвичей о самом холодном дне с начала августа.

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