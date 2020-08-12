«Как овощ»: Пашаев рассказал о состоянии Ефремова незадолго до госпитализации

На заседании суда во вторник, 11 августа, Михаил Ефремов находился в очень плохом состоянии. Его адвокат Эльман Пашаев рассказал телеканалу «Звезда», что актер был словно овощ.

«Вы знаете, есть овощ. Он был никакой: разговаривать не может, как без сознания, что-то говорит на непонятном языке, спрашивает что-то непонятное», - заявил защитник.

Сам адвокат до сих пор не располагает данными о точном состоянии артиста. В среду он приехал в Боткинскую больницу, где находится актер, чтобы узнать подробности о здоровье подзащитного.

Также Пашаев возмущен отношением к Ефремову. Он заявил, что во время заседания очень долго решался вопрос от госпитализации артиста.

«Я не знаю, кого судят. Даже к особо опасным преступникам так не относятся», - сказал адвокат.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что состояние Ефремова улучшилось, угрозы жизни нет. Слушания по делу о смертельном ДТП были перенесены на 18 августа.