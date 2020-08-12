Очередное российско-турецкое патрулирование прошло в Сирии

В соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, достигнутыми 5 марта 2020 г. в городе Москве, 12 августа 2020 года состоялось очередное, двадцать второе по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка по трассе М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Об этом говорится в сообщении в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М-4, согласно дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 года, подписанного 5 марта 2020 г. министрами обороны Российской Федерации и Турции по итогам переговоров лидеров двух стран, во второй раз состоялось по всему маршруту от населенного пункта Трумба, два километра западнее Саракиба, до населенного пункта Айн эль-Хабр провинции Идлиб.

Протяженность маршрута совместного патруля составила более 70 километров.

Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.

Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года. Протяженность маршрута совместного патруля была сокращена из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями.

Для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве «живого щита» мирных жителей, в том числе женщин и детей.