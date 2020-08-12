Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Очередное российско-турецкое патрулирование прошло в Сирии

Александр Пешков
11:23 12.08.2020
К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось три бронетранспортера БТР-82А.
Очередное российско-турецкое патрулирование прошло в Сирии
© Фото: Xinhua, Globallookpress

В соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики, достигнутыми 5 марта 2020 г. в городе Москве, 12 августа 2020 года состоялось очередное, двадцать второе по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка по трассе М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Об этом говорится в сообщении в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М-4, согласно дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 года, подписанного 5 марта 2020 г. министрами обороны Российской Федерации и Турции по итогам переговоров лидеров двух стран, во второй раз состоялось по всему маршруту от населенного пункта Трумба, два километра западнее Саракиба, до населенного пункта Айн эль-Хабр провинции Идлиб.

Протяженность маршрута совместного патруля составила более 70 километров.

Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.
Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года. Протяженность маршрута совместного патруля была сокращена из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями.

Для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве «живого щита» мирных жителей, в том числе женщин и детей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Каритина дня
Каритина дня
10:40 В стране и мире
Видео
Мурашко назвал безосновательной зарубежную критику российской вакцины от COVID-19
10:28 В стране и мире
Астронавт сфотографировал Бейрут после взрыва с борта МКС
10:04 В стране и мире
Видео
Адвокат заявил об очередном переносе слушаний по делу Ефремова
09:16 В стране и мире
В Монголии сообщили о новом случае смерти от бубонной чумы
00:20 Армия
Шойгу поздравил военных летчиков с Днем ВВС
Популярное
Популярное
У берегов Англии обнаружили останки нового вида динозавров
Видео
На Тверскую область обрушился «снег» из насекомых: видео
Самый разыскиваемый в Европе: в Испании арестовали скрывавшегося более 20 лет преступника
Названы продукты, улучшающие настроение
СМИ: в июле Ливан предупредили о наличии взрывоопасных грузов в порту Бейрута
Ковчег или нацистский корабль: у берегов Антарктиды нашли таинственное «судно»
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.