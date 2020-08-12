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В Ивановской области у преступной группы изъяли почти 35 кг наркотиков

Иван Линдеманн
10:07 12.08.2020
По предварительным оценкам, в месяц сотрудники ликвидированной нарколаборатории производили более 200 кг запрещенных веществ.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

На территории Ивановской области ликвидирована крупная нарколаборатория. Операцию по пресечению противоправной деятельности организованной преступной группы, которая специализировалась на производстве синтетических наркотических веществ провела Федеральная служба безопасности РФ.

Отмечается, что запрещенные вещества члены ОПГ бесконтактным способом сбывали через Интернет.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены активные участники ОПГ и местонахождение лаборатории, определено ролевое участие каждого в незаконных операциях, подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности», - сказано в сообщении ФСБ.

Нарколаборатория состояла из трех складских помещений, в которых были обнаружены тайники с мефедроном общее массой не менее 34,8 кг, свыше 1,2 тонны наркосодержащей жидкости. Также сотрудники ФСБ изъяли более 7,2 тонн химических реактивов, 10 единиц огнестрельного оружия, 1200 боеприпасов различного калибра и 3 приспособления для бесшумной стрельбы.

«В противоправной деятельности использовался труд иностранных граждан, насильственно удерживаемых под угрозой физической расправы», - уточнили в службе.

По предварительным оценкам, в месяц сотрудники нарколаборатории производили более 200 кг запрещенных веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство наркотических средств в особо крупном размере». Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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