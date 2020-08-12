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Суд направил запрос в Боткинскую больницу, чтобы уточнить диагноз Ефремова

Виктория Ивашечкина
10:55 12.08.2020
Ранее артиста госпитализировали прямо из зала суда, где должно было состояться новое заседание.
Суд направил запрос в Боткинскую больницу, чтобы уточнить диагноз Ефремова
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Пресненский суд Москвы принял решение направить в Боткинскую больницу запрос с целью выяснить состояние здоровья российского актера Михаила Ефремова.

«Уже направили», - подтвердила судья Елена Абрамова.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство одного из представителей потерпевших, просивших ознакомить их с эпикризом Ефремова, пишет РИА Новости.

Напомним, сегодня суд перенес заседание на 18 августа из-за госпитализации Ефремова. Накануне артиста, обвиняемого в смертельном ДТП, на скорой увезли в реанимацию Боткинской больницы. Врачи заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.

Ранее «Звезда» опубликовала видео, на котором был запечатлен сильно хромающий Ефремов, спускающийся по лестнице в подъезде своего дома. 

Позже появились кадры того, как артиста в зал суда буквально занесли на руках несколько сотрудников учреждения. Спустя несколько минут было принято решение вызвать скорую помощь и госпитализировать актера.

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