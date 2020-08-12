Мурашко назвал безосновательной зарубежную критику российской вакцины от COVID-19

Критические высказывания зарубежных коллег, касающиеся российской вакцины от коронавируса, являются безосновательными. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он уверен, что критика вызвана страхом конкуренции.

Кроме того, глава Минздрава сообщил, что первыми вакцину получат медики и граждане из группы риска.

«Планируем, что в течение ближайших двух-трех недель первые люди уже получат данную вакцину», - сказал Мурашко.

Министр добавил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной. А для отслеживания нежелательных реакций у привитых граждан запустят специальное мобильное приложение.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны и НИЦ им. Гамалеи.