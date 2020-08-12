Адвокат заявил об очередном переносе слушаний по делу Ефремова
Эльман Пашаев пожаловался, что ему до сих пор ничего не известно о состоянии здоровья артиста.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Пресненского суда, РИА Новости
Слушаний по делу Михаила Ефремова, которые были назначены на среду, 12 августа, не будет. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев. Новое заседание состоится 18 августа.
Вчерашние слушания из-за госпитализации Ефремова также были отменены. По словам Пашаева, ему до сих пор ничего не известно о состоянии артиста.
«Я ночью был в больнице, никакой информации», - завил защитник.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Ефремову стало лучше, угрозы жизни нет.
Накануне Пашаев заявлял, что у артиста подозревают инсульт или предынфарктное состояние. Михаил Ефремов во вторник был госпитализирован прямо из зала суда.