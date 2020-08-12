Астронавт сфотографировал Бейрут после взрыва с борта МКС

Американский астронавт Кристофер Кэссиди с МКС сделал снимок Бейрута, пострадавшего неделю назад от мощного взрыва в районе порта.

«Думаю о Бейруте сегодня. Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии. Посылаю любовь с МКС», - сказал американец на своей странице в соцсети, сопроводив пост снимком Бейрута.

Вместе с американцем на борту МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Напомним, трагедия произошла в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей. По сообщениям властей, причиной трагедии стала детонация 2 750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившиейся на складе.

По последним данным, число жертв взрыва увеличилось до 171.

Ранее Роскосмос опубликовал фотографии последствий мощного взрыва в Бейруте. На одном снимке запечатлен порт столицы от 4 ноября 2019 года. На второй фотографии видно, что город после взрыва был превращен в руины.