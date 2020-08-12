В Минздраве назвали сроки выпуска первой партии вакцины от коронавируса

Первые партии вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель. Об этом сегодня заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, вакцина в первую очередь будет предоставлена медикам и людям, подверженным заболеванию в большей степени, при этом состояние врачей после принятия вакцины будут отслеживаться по специальным приложениям.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. О том, что процедура пройдена, он сообщил на совещании с членами правительства. При этом Путин отметил, что вакцина работает эффективно и формирует устойчивый иммунитет.

В свою очередь, Михаил Мурашко отметил, что регистрационное удостоверение в полном формате выдается России первой, в ряде других стран пока еще ведутся клинические испытания вакцины.

По словам Мурашко, российская вакцина доказала свою эффективность, так как у всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19.

Доклинические исследования вакцины прошли в центре Гамалеи Минздрава России и в 48-м НИИ Министерства обороны, клинические - в Сеченовском институте и филиале главного военного госпиталя имени Бурденко.

О том, что документы, которые необходимы для регистрации вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны России и НИЦ им. Гамалеи, находятся на экспертизе, в Минздраве рассказали 7 августа.