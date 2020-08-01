После девяти дней поисков: на Украине ликвидировали полтавского террориста

Украинские правоохранители ликвидировали полтавского террориста Романа Скрипника, который взял заложники полицейского, угрожая взорвать гранату. Кадры спецоперации были опубликованы заместителем министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко в Facebook.

«Если бы полицейские не приняли решение ликвидировать террориста, то он мог бы уничтожить заложника или кинуть гранату в полицейских», - пояснил Геращенко.

Замминистра уточнил, что у заложника было всего три секунды, чтобы отскочить от места взрыва. Он не пострадал. По словам Геращенко, у самого террориста была возможность сдаться полиции и остаться в живых, но он выбрал другой путь.

Напомним, что Романа Скрипника пытались задержать еще 23 июля за попытку угона машины. Тогда он достал гранату и взял в заложники начальника местного угрозыска. При выезде из города он бросил машину и скрылся в лесах.