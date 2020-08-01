Курорт под ударом: МЧС предупредило о дождях с градом в Сочи
В ближайшие часы возможен подъем уровня воды в реках.
© Фото: chp_sochi instagram
В ближайшие часы возможен подъем уровня воды в реках.
Управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило сочинцев о неблагоприятных погодных явлениях. Так, минимум до 2 августа в городе ожидаются дожди с градом и шквалистым ветром до 20–22 м/с.
В ведомстве подчеркнули, что в ближайшие часы возможен подъем уровня воды в реках, местами до неблагоприятных отметок, а также сход селевых потоков малого объема. Есть высокая вероятность подтоплений.
Сочинцам рекомендовали оставаться дома, держаться дальше от домов и деревьев.