Курорт под ударом: МЧС предупредило о дождях с градом в Сочи

В ближайшие часы возможен подъем уровня воды в реках.

Управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило сочинцев о неблагоприятных погодных явлениях. Так, минимум до 2 августа в городе ожидаются дожди с градом и шквалистым ветром до 20–22 м/с.

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшие часы возможен подъем уровня воды в реках, местами до неблагоприятных отметок, а также сход селевых потоков малого объема. Есть высокая вероятность подтоплений.

Сочинцам рекомендовали оставаться дома, держаться дальше от домов и деревьев.