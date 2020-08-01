Французская прокуратура просит возобновить следствие против Депардье по делу об изнасиловании

Во Франции прокуратура направила запрос о возобновлении расследования по делу об изнасиловании, по которому в качестве обвиняемого проходил актер Жерар Депардье. Расследование было прекращено в прошлом году.

Напомним, что в августе 2018 года молодая актриса обвиняла знаменитого артиста в сексуальных домогательствах и даже изнасиловании. Домогательства, якобы, имели место во время неформальных репетиций пьесы в частном особняке в шестом округе Парижа.

Сам факт знакомства с девушкой Депардье не отрицал и рассказывал, что будучи хорошим другом ее отца просто помогал ей с карьерой. После проведенных проверок и допросов, прокуратора не нашла оснований для предъявления обвинений Депардье и расследование было прекращено.

Теперь девушка вновь обратилась к органам правосудия. В результате ее жалоба в виде гражданского иска практически автоматически запускает начало расследования.