В Севастополе открыли памятник погибшему бойцу шестой роты Андрею Арансону

В Севастополе открыли памятник погибшему в Чечне старшему сержанту Андрею Арансону, бойцу 6-й роты из состава 76-й дивизии воздушно-десантных войск.

«Накануне 90-й годовщины образования ВДВ России в Парке Победы установлен памятник гвардии погибшему старшему сержанту Андрею Арансону», - отметили в пресс-службе правительства города, передают «Вести-Севастополь».

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время церемонии открытия памятника подчеркнул, что боец, награжденный посмертно орденом Мужества, стал примером для молодежи, которая хочет связать жизнь со службой в ВДВ.

Напомним, в 2000 году Андрей Арансон одним из первых принял бой с превосходящими силами чеченских боевиков на высоте 776. Боец был в составе разведгруппы. В этот день погибли 84 десантника 6-й роты 76-й гвардейской Псковской дивизии.