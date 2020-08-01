К штату приближается ураган: Трамп объявил режим ЧС во Флориде
Меры по ликвидации последствий стихии будут обеспечиваться за счет федерального финансирования.
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Американский лидер Дональд Трамп в субботу, 1 августа, объявил ЧС в штате Флорида в связи с приближающимся ураганом «Исайя».
«Решение президента уполномочивает министерство внутренней безопасности координировать все усилия по оказанию неотложной помощи местному населению», - говорится в пресс-службе Белого дома.
Уточняется, что меры по ликвидации последствий ЧС будут обеспечиваться за счет федерального финансирования на 75%, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил режим ЧС федерального уровня в Техасе из-за урагана «Ханна». Президент распорядился об оказании помощи пострадавшим.