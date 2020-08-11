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Диетолог рассказала, как не заболеть раком из-за шашлыков

Анна Касаткина
09:49 11.08.2020
Мясо на мангале следует употреблять в сочетании со свежими овощами и зеленью.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Dmitry Chasovitin, Global Look Press

В каждом приеме пищи человека для здоровья организма должен присутствовать какой-либо вид белка - растительного или животного, идеальным вариантом будет чередовать их между собой. Для соблюдения баланса в рацион также необходимо включать клетчатку, рассказала в беседе со «Звездой» диетолог, врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Нужно, чтобы в каждом приеме пищи был какой-то вид белка - это может быть и животный, и растительный совершенно спокойно. Орехи - это тоже хороший белок, если их тщательно прожевывать», - уточнила она.

Идеальным завтраком, по словам Диановой, может стать молочная каша с небольшим кусочком сыра и одним фруктом - в таком приеме пище присутствуют оба вида белка.

Популярные летом шашлыки Дианова порекомендовала есть в умеренных количествах (мясо с двух шампуров станет перееданием), так как излишек животного белка не переваривается, что негативно влияет на организм и может стать причиной предраковых состояний - например, хронических запоров и колитов. Дополнять мясо на мангале лучше свежими овощами и зеленью, которые нивелируют эффект от канцерогенной корочки.

Диетолог добавила, что употреблять говядину, баранину и свинину необходимо не позже обеда. Ужин следует сделать более легким - съесть омлет, яичницу, творог, салат с несоленым сыром, блюдо из рыбы или морепродуктов.

«Если вы в каждый прием пищи включаете какой-то вид белка и какой-то вид клетчатки - овощи, ягоды или фрукты, - то вы балансируете. Вы учитываете и клетчатку, которая нам нужна в силу таких существующих в мире проблем, как рак, атеросклероз, лишний вес и диабет, так и даете организму полноценный белок», - заключила собеседница.

Ранее диетолог сравнила пользу рыбы и мяса для человека. Оба продукта могут благотворно влиять на организм, однако у каждого из них есть своя специфика.

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