Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по РФ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах получения кэшбека за покупку туров по РФ.

Уточняется, что компенсация будет начисляться на карты туристов в течение пяти дней.

«Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки», - говорится в сообщении кабмина.

Ранее правительство приняло решение выделить туристической отрасли 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эта сумма пойдет на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца года решат отдохнуть в российских городах.

Данная программа стартует в 00.00 мск пятницы, 21 августа, и продлится ровно неделю. За это время желающие смогут приобрести туры в российские регионы и оформить частичный возврат средств за покупку.

Уточняется, что в программе участвуют все регионы страны. Однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. При этом продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырех ночей, а стоимость путевки - от 25 тысяч рублей.

Как ранее объяснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), для получения компенсации тур должен обязательно включать перевозку на любом виде транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию.

При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч. А если цена поездки будет колебаться от 50 до 75 тысяч рублей, то путешественнику вернут десять тысяч рублей.