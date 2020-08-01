МВД РФ: виновник ДТП с автобусом оказался пьян

В МВД РФ по Севастополю сообщили, что водитель автомобиля Mercedes, который в субботу столкнулся с автобусом, был пьян.

«В отношении него составили протокол, материалы будут направлены в суд для лишения его водительских прав», - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что водитель Mercedes столкнулся с впереди идущим автобусом. В результате ДТП пострадали 14 человек, шестеро из них дети.

Всех пострадавших, которые получили ранения легкой степени тяжести, госпитализировали в ближайшие больницы. На месте ДТП продолжают работать экстренные службы.