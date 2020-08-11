Киноманы назвали лучшего Джеймса Бонда в истории

Британского актера и режиссера Шона Коннери назвали лучшим в истории исполнителем роли агента 007 Джеймса Бонда.

Такое мнение высказали участники голосования, проведенного еженедельником RadioTimes. Всего в опросе приняли участие 14 тысяч человек.

Так, в первом раунде Коннери обошел своего соотечественника Дэниела Крейга, набрав 56% голосов.

А во втором раунде победил также англичанин Пирс Броснан. Он получил 76% , обойдя австралийского актера, также сыгравшего Джеймса Бонда, Джорджа Лэзенби: ему досталось всего 24% голосов.

В третьем раунде британец Роджер Мур, набрав 41% голосов, проиграв своему преемнику Тимоти Далтону, (49%).

В финале голосование Шон Коннери столкнулся с Далтоном и Броснаном, став победителем с 44% голосов. Второе место досталось Далтону — с 32%, а третье — Броснану (23%).

Напомним, Шон Коннери стал первым агентом 007 в кино. Он снялся в пяти фильмах легендарной бондианы: «Докторе Ноу» (1962 год), «Из России с любовью» (1963 год), «Голдфингере» (1964 год), «Шаровой молнии» (1965 год) и «Живешь только дважды» (1967 год).