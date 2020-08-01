Россияне смогут увидеть сближение Луны с тремя планетами

Луна сблизится с Юпитером и Сатурном в ночь на 2 и 3 августа в южной части неба. А утром 9 августа россияне смогут увидеть естественный спутник Земли рядом с Марсом.

Об этом рассказал сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев в субботу.

«В ночь с 1 на 2 августа Луна окажется рядом с планетой Юпитер. В ночь со 2 на 3 августа Луна окажется уже рядом с планетой Сатурн. Эти события легко видны невооруженным глазом», - объяснил Санакоев.

Он также подчеркнул, что наблюдать космические объекты можно будет в южной части неба низко над горизонтом. В ночь с 8 на 9 августа почти полная Луна будет находиться рядом с планетой Марс, пишет ТАСС.

Специалист сообщил, что также с помощью телескопа или бинокля в северо-восточной части неба низко над горизонтом можно будет рассмотреть сближение Меркурия с астероидом Веста