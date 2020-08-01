«Невероятная команда»: экипаж Crew Dragon поблагодарил российских космонавтов за совместную работу

Экипаж Crew Dragon поблагодарил российских космонавтов за совместную успешную работу на борту МКС и большой вклад в испытательный полет нового американского корабля.

«Мы не можем в полной мере выразить благодарность за вклад в успех работы 63 экипажа и испытательного полета Crew Dragon. Иван (Вагнер), Анатолий (Иванишин), спасибо!», - сказал командир испытательного полета Crew Dragon Даг Херли во время церемонии прощания, транслируемой NASA.

По его словам, ему трудно описать насколько значимо для него было стать частью 63 экипажа МКС. Он будет помнить всю жизнь невероятную командную работу, которая была проделана во время экспедиции.

«Я буду помнить всю жизнь невероятную команду. Работа, которую мы проделали - это четыре выхода в открытый космос. Мы проделали это именно как команда из пяти человек», - сказал Херли.

В свою очередь российские космонавты поблагодарили экипаж Crew Dragon за совместную работу, пожелав Дагу Херли и Бобу Бенкену удачного возвращения домой.

Так же астронавт 63 экипажа МКС Крисс Кессиди передал экипажу Crew Dragon американский флаг, который был оставлен на борту МКС последним экипажем Space Shuttle еще в 2011 году. По словам Кессиди, он очень горд тем, что смог вернуть флаг, хранившейся почти девять лет, домой.

Расстыковка американского корабля Crew Dragon с МКС запланирована на сегодня. Она должна состояться в 19:34 по времени Восточного побережья США (02:34 по московскому, 2 августа). В NASA сообщили, что аппарат с астронавтами по прогнозам будет приводнен возле берегов Флориды.