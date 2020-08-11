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Названы необратимые последствия у выздоровевших от коронавируса

Виктория Ивашечкина
08:33 11.08.2020
По мнению нейробиолога, пока рано говорить о том, что вирус способствует развитию болезни Альцгеймера.
Названы необратимые последствия у выздоровевших от коронавируса
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Американский нейробиолог Натали Тронсон рассказала, что воздействие коронавируса на мозг в некоторых случаях является одним из наиболее серьезных последствий заболевания.

Последствия могу включать в себя миалгический энцефаломиелит (синдром хронической усталости) и синдром Гийена-Барре. Последний характеризуется поражением периферической нервной системы.

По словам эксперта, такие последствия вызваны как прямым вирусным инфицированием тканей мозга, так и влиянием вируса через заражение эпителиальных клеток, пишет Medical Express.

Помимо этого, длительные изменения в мозге в результате болезни могут быть связаны с повышенным риском возрастного снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера.

По мнению Тронсон, сейчас говорить о том, что коронавирус способствует развитию болезни Альцгеймера, пока рано.

«Риск можно снизить или значительно уменьшить с помощью профилактики и лечения COVID-19, предполагающего использование препаратов, подавляющих чрезмерную активацию иммунной системы и воспалительное состояние», - отметила Тронсон.

Ранее сообщалось, что британские ученые назвали пожизненные последствия коронавируса. У каждого третьего пациента, зараженного COVID-19, в дальнейшем могут быть повреждения легких, хроническая усталость и даже психологические расстройства.

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