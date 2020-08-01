Мишустин подписал постановление о снижении первого взноса по льготной ипотеке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому первоначальный взнос по льготной ипотеке снижается с 20% до 15%.

Ранее Минфин РФ внес в правительство проект постановления о снижении минимального размера первоначального взноса с нынешних 20% до 15%. Это было осуществлено еще в мае в рамках таких ипотечных программ, как «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека под 6,5% годовых».

Уже в июне свои требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой ослабили ВТБ и Сбербанк, пишет РИА Новости.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в конце апреля по поручению президента Владимира Путина. Уточнялось, что субсидируемая государством ставка в 6,5% действует в течение всего срока кредита - до 30 лет.

Ранее сообщалось, что Минфин может расширить льготную ипотеку для многодетных семей. К новым целям льготных кредитов могут отнести строительство индивидуального жилья, покупку недостроенного или которому требуется ремонт.