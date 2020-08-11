Глава ВОЗ рассказал о «зеленых ростках надежды» в борьбе с COVID-19

В борьбе с пандемией коронавируса появились «зеленые ростки надежды», несмотря на то, что в мире насчитывается более 20 миллионов заразившихся и около 750 тысяч умерших. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Он отметил, что понимает, какой это трудный момент для мира.

«Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19», - сказал Гебрейесус на пресс-конференции в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

Глава организации призвал государства решительно пресекать распространение инфекции и брать пример с государств, которым это успешно удается, например, Новой Зеландии и Руанды, стран в Тихом океане и Карибском море. Гражданам тем временем необходимо соблюдать введенные ограничительные меры, отметил Гебрейесус.