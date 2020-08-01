В Минэкономразвития ответили на сообщения о новом налоге

Возможность введения в России каких-либо новых налогов не обсуждается. Об этом заявили в субботу, 1 августа, в пресс-службе Минэкономразвития.

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что действующим законодательством установлена процедура оценки фактического воздействия (ОФВ) нормативных правовых актов. В проект плана данной процедуры предложения могут поступать, как от различных организаций, так и физических лиц.

В Минэкономразвития пояснили, что данное предложение поступило от гражданина. И все предложения, включенные в план, являются позицией этих заявителей, а не официальной позицией министерства.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил на своей странице в Instagram, что ни на каких правительственных уровнях тема о введении нового налога не обсуждалась и даже не готовилась к обсуждению.