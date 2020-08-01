В Москве открываются кинотеатры

Спустя четыре месяца простоя в Москве возобновляют свою работу кинотеатры. Залы будут работать с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Так, в зрительном зале будет соблюдаться социальное дистанцирование, билеты на соседние кресла смогут купить только пришедшие на сеанс вместе. В остальных случаях система бронирования рассадит зрителей. Интервал между сеансами увеличат для санитарной обработки кресел, всех сотрудников кинотеатров обеспечат запасом медицинских масок, дезинфицирующих растворов и перчаток.

Кинотеатры закрылись в конце марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за пандемии коронавирусной инфекции и резкого роста числа инфицированных в Москве и области. И вот, согласно распоряжению столичного мэра Сергея Собянина, кинотеатры открывают свои двери с первого августа.

«Мы очень рады, что открываются московские кинотеатры. Это очень важно для страны, потому что это практически главный рынок - 20-23% всех кассовых сборов и зрителей страны. Все ждут этого момента и с радостью, и с опасением. С одной стороны, хорошо увидеть своих зрителей. С другой стороны, есть опасения: как начнет складываться экономика кинотеатров, как воспримут зрители возвращение в кинотеатры, насколько сможем оторвать их от онлайна и что сможем предложить», - рассказал на пресс-конференции в ТАСС председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Одной из первостепенных задач станет обеспечение безопасности зрителей. Для этого их контакт с персоналом сведут к минимуму. Попасть в зал можно будет самостоятельно, отсканировав QR-код из билета на входе.

Как отметили в российских кинотеатрах, в организации работы там ориентировались на передовой международный опыт, а также опыт отечественных кинозалов, которые открылись раньше из-за стабилизации обстановки с коронавирусом в регионах.