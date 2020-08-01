Пострадали 14 человек: в Севастополе автобус столкнулся с автомобилем

В Севастополе в Ленинском районе произошло крупное ДТП: пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии пострадали 14 человек, шесть из которых дети. Пострадавшие получили ранения легкой степени тяжести, сообщили в МВД РФ по Севастополю.

По последним данным, их госпитализировали в ближайшие больницы. В настоящее время выясняются подробности произошедшего.