Пострадали 14 человек: в Севастополе автобус столкнулся с автомобилем
Всех пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Скриншот, ТРК ВС РФ "Звезда"
В Севастополе в Ленинском районе произошло крупное ДТП: пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем.
В результате аварии пострадали 14 человек, шесть из которых дети. Пострадавшие получили ранения легкой степени тяжести, сообщили в МВД РФ по Севастополю.
По последним данным, их госпитализировали в ближайшие больницы. В настоящее время выясняются подробности произошедшего.