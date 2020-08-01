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В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

17:26 01.08.2020
По словам Михаила Мурашко, схема вакцинации будет плановой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: FrankHoermann , SVEN SIMON, Globallookpress

В России вакцинация от коронавирусной инфекции будет для всех граждан бесплатной. Об этом сообщил в субботу, 1 августа, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета», - заявил глава Минздрава.

Он уточнил, что схема вакцинации будет плановой.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется на октябрь. По его словам, первыми, кому сделают прививки, будут медицинские работники и учителя. Глава Минздрава добавил, что за всеми вакцинированными пациентами будет вестись наблюдение.

Также стало известно, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны РФ совместно с центром имени Гамалеи, завершены.

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