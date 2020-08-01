Диетолог сравнила пользу рыбы и мяса

Российский врач-диетолог Елена Чигия рассказала, что мясо и рыба могут принести пользу организму человека. Однако у этих продуктов есть своя специфика.

К примеру, преимущество рыбы заключается в высоком содержании полезных жирных кислот Омега-3, которые довольно сложно получить из растительной пищи.

Чигия подчеркнула, что особенно богата Омегой-3 жирная рыба. Это лосось, скумбрия, селедка и сардина.

Тем, кто страдает от лишнего веса, необходимо, по мнению врача, включить в рацион нежирные сорта рыбы: минтай, навагу, хека, щуку, карпа, карася, леща и судака.

Кроме этого, употребление рыбы положительно влияет на сердце, повышает иммунитет и снижает уровень холестерина. Также диетолог напомнила, что и рыба, и мясо являются источником белка.

«В мясе молодых животных меньше холестерина. Но здесь опять есть одна особенность. В мясе молодых животных много пуринов. Они могут откладываться на суставах, и тогда может начаться подагра», - предупредила врач в интервью радио Sputnik.

По мнению специалиста, предпочтительно есть мясо не чаще 1-2 раз в неделю