Онколог рассказал, чем может быть вызвана горечь во рту

Горечь во рту и желтый налет на языке могут свидетельствовать о желчи в желудке. Об этом рассказал хирург-онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев на своей странице в Instagram.

Он пояснил, что желтый налет на языке, горечь или даже жжение во рту в 95% случаев свидетельствуют о том, что произошел заброс желчи из двенадцатиперстной кишки в желудок. После этого желчь смешивается с соляной кислотой в желудке, и на фоне недостаточности розетки кардии или грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, забрасывается в пищевод, после - в ротовую полость. По словам Карасева, иногда этот процесс имеет хронический характер.

«Соответственно, нужно сделать гастроскопию, УЗИ брюшной полости и обратиться к гастроэнтерологу. Лечение занимает две-три недели, после чего не бывает никаких проблем», - рассказал онколог.

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