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Роспотребнадзор дал рекомендации при выборе школьной формы

Виктория Ивашечкина
06:28 11.08.2020
Специалисты отметили, что неправильно подобранный костюм может вызвать ряд заболеваний у ребенка.
Роспотребнадзор дал рекомендации при выборе школьной формы
© Фото: pixabay

В Роспотребнадзоре подготовили перечень рекомендаций по выбору одежды для школьников. По мнению специалистов, одежда из хлопка и льна идеально подходит для осени и весны, а шерсть и кашемир для зимы.

«Форма с содержанием синтетических волокон может быть меньше по стоимости, но на этом все её достоинства заканчиваются. Синтетические волокна не дают коже дышать», - считают сотрудники ведомства, пишет РИА Новости.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в результате ношения одежды из синтетики нарушается тепловой обмен, ребенок начинает потеть, что может привести к переохлаждению.

Одежда, по мнению специалистов, должна формировать комфортный для школьника микроклимат пододежного пространства. Это температура тела, влажность и воздухопроницаемость,

Также школьная одежда не должна иметь резкого или неприятного запаха. Это, как правило, говорит о содержании вредных химических веществ, используемые при окраске ткани.

При покупке одежды для занятий в школе необходимо правильно подобрать размер и убедиться, что ребенку в ней комфортно.

По словам представителей ведомства, неправильно подобранный костюм может вызвать заболевания кожи (контактный и атопические дерматиты), а также простудные заболевания (грипп).

Ранее сообщалось, что в обновленный стандарт школьной формы российских школьников могут войти популярные у подростков бомберы и худи. Предварительный национальный стандарт вступит в силу в ноябре этого года.

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