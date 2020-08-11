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У берегов Антарктиды обнаружили загадочный «ледяной корабль»

Виктория Ивашечкина
06:49 11.08.2020
«Искатели» предположили, что эта 122-метровое судно могло быть секретным кораблем нацистов.
У берегов Антарктиды обнаружили загадочный «ледяной корабль»
© Фото: MrMBB333 youtube

На спутниковой карте Google пользователи интернета случайно обнаружили в 160 км от побережья Антарктиды загадочный «ледяной корабль» размером 122 метра.

Ряд пользователей предположили, что судно, похожее на круизный лайнер, в свое время могло принадлежать нацистам.

«Ледяной корабль, если его можно так назвать, — это 122-метровая яхта, которая покоится у берегов Антарктиды», — рассказал один из «искателей» в своем ролике на YouTube.

Интригующее видео собрало десятки тысяч просмотров и стало вирусным. Сотни пользователей разошлись во мнениях о том, что же это может быть.

Одни утверждали, что это нацистский корабль, который остался после Второй мировой войны на секретной военной базе, пишет Daily Mail

«Я уже говорил, что у Гитлера была подземная база в Антарктиде, имеющая дело с внеземными существами», — рассказал пользователь под ником Galaxy Malachi.

При этом другие пользователи заявили, что судно было построено для богатых людей, которых эвакуируют на нем в случае глобальной катастрофы.

«Ранее мне сообщили, что где-то есть корабли, построенные для того, чтобы спасти богатых, когда на Канарских островах произойдет сильное землетрясение», — утверждает пользователь под ником Shannon Marciante.

Других изображение со спутниковой карты натолкнуло на мысли о древних цивилизациях. Пользователи отметили, что ученые мало времени уделяют исследованию загадочного континента.

К настоящему времени так и не удалось выяснить, кому же принадлежало загадочное судно, находящееся у берегов Антарктиды.

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