Главврач Коммунарки рассказал, как Путина не узнали сотрудники больницы

Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что сотрудники больницы не узнали президента РФ Владимира Путина, когда тот посещал клинику.

Проценко объяснил, что визит российского лидера в больницу стал абсолютным сюрпризом.

Врач подчеркнул, что в тот день был на плановом обходе в Институте имени Склифосовского и не мог отвечать на звонки. Позже, по словам Проценко, он увидел, что ему звонили министр здравоохранения и мэр Москвы Сергей Собянин.

«В больнице я увидел мэра, других ответственных товарищей. Мне сказали: «Что стоишь? Иди принимай гостя». Подъехал «Аурус», и тут я до конца все понял», - рассказал главврач в интервью для «Российской газеты».

Проценко отметил, что сотрудники больницы, которые видели президента в приемном отделении и реанимации, лишь вечером из новостей узнали, кем был человек в желтом защитном костюме, поблагодаривший их за работу.

Напомним, в конце марта Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке для того, чтобы лично проверить положение дел. Решение о посещении было принято во время прошедшего в Ново-Огарево совещания, темой которого также была борьба с коронавирусом. Во время визита президент пообщался с главврачом Денисом Проценко. Глава государства поблагодарил его и сотрудников Коммунарки за организацию работы по противодействию заболеванию.